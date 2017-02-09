Заступник Надала розповів про “депресивне коло”, в якому опинився Тернопіль

09/02/2017 Розмір тексту:

Різноманітні проблеми Тернополя озвучили нещодавно учасники круглого столу “Основні проблеми Тернополя: питання-відповіді”. Під час виступу заступник міського голови Леонід Бицюра зазначив, що в місті є економічні проблеми, а щоб їх вирішити треба вийти із “депресивного кола”.

– Як один із керівників міста усвідомлюю, що розвиток міста має бути комплексним і враховувати інтереси всіх мешканців, – каже Леонід Бицюра. – У роботі мають бути пріоритетні завдання і виконання або досягнення поставлених цілей. Погоджуюсь, що проблем номер один – це корупція, яку необхідно вже давно побороти, як на місцевому, так і на всеукраїнському рівні. Я бачу проблеми також не тільки в певних конкретних виявах. В цілому, якщо ми говоримо про економіку, то Тернопіль розташований у «депресивному колі»: він оточений більш успішними сусідами, і це для нас величезна проблема. З 2002 року прослідковується чітке відставання Тернополя і області від сусідніх областей. Якщо проаналізувати дані сусіднів, то стає зрозуміло, що за економічними показниками вони давно випередили нас, і за темпами зростання економіки ми їх не доженемо, якщо не буде певних проривних речей. Я говорю за деформовану структуру зайнятості, економіки. Хтось знає скільки галузей задіяні в реальному секторі економіки в Тернополі, наприклад. А що таке реальний сектор економіки? Це додана вартість, те що залишається на місці у формі податків, зарплат і так далі. В цьому випадку структура економіки чітко показує на проблеми, які ми маємо, куди треба направити зусилля бізнесу, інвестицій і так далі. За минулий рік у Тернополі було реалізовано товарів, продукції і послуг на 12 мільярдів гривень. З них промислова продукція зайняла 7 мільярдів 800, а з цієї суми 45% – це продаж всіх видів енергії. Це означає що ці 45% повністю вимиваються з економіки міста. Це проблема, тому що коштів в Тернополі не залишається на заощадження, інвестування, споживання і так далі. Специфіка нашої області така, що тут дуже низький внутрішній ринок. Відповідно, ми маємо йти на обслуговування інших регіонів і створювати таку промисловість, яка б могла обслуговувати інші регіони і таким чином направляти сюди гроші.

Окрім економічних проблем Леонід Бицюра назвав і ряд інших: відсутність нового полігону для ТПВ, водозабір із зони складування твердих побутових відходів, кардинальне збідніння населення, відсутність трудових ресурсів для наших підприємств, міграція працездатного населення, розрив навчальних програм і підготовки фахівців-робітників з актуальними потребами ринку праці, зростання злочинності та інші. Заступник міського голови також зазначив, що він готовий доповідати громадськості про всі зазначені проблеми, щоб разом можна було їх поступово вирішувати.

Ольга Трач

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