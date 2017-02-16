Застуда масово вкладає жителів Тернопільщини на лікарняні ліжка

16/02/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині знову фіксують підйом рівня захворюваності на грип та ГРВІ. За останній тиждень в області захворіло понад три тисячі людей, більшість з яких – діти шкільного віку. Лікарі пояснюють: така ситуація пов’язана з передвесняним ослабленням імунітету.

В області простежується тенденція до збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ, – констатують в обласному лабораторному центрі. Порівняно з попереднім тижнем число хворих зросло на 6 %. Лікарів-епідеміологів хвилює стрімка тенденція збільшення кількості хворих серед школярів.

«За епідеміологічними дослідженнями, за минулий тиждень захворіло 3300 жителів Тернопільщини. Загалом кількість хворих становила 308 випадків на 100 тисяч населення, це 41% до середнього багаторічного показника. Серед хворих – майже 1900 дітей, половина з яких – школярі. Госпіталізовано 143 людини. Летальних випадків за тиждень не зафіксовано», – розповідають в обласному лабораторному центрі.

Лікарі нагадують: щоб вберегтися від вірусів, необхідно робити щеплення. Необхідна вакцина у лікувальних закладах краю є у достатній кількості. Загалом в області вакциновано проти грипу 1273 особи.