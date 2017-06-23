Засідання ТВК щодо відкликання депутатів міськради знов не відбулося. Уже втретє

23/06/2017 Розмір тексту:

Третя спроба провести засідання Тернопільської міської виборчої комісії завершилася безрезультатно.

Члени комісії повинні перевірити чи правильно оформлені підписні листи та кількість зібраних підписів щодо відкликання за народною ініціативою трьох колишніх свободівців – Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського. На засідання прийшли 7 із 18 членів комісії: двоє від Радикальної партії Олега Ляшка і по одному від Народного фронту, Громадянської позиції, Народного Руху України, БПП «Солідарність», Української Народної Партії. А для початку роботи необхідна присутність більше половини представників виборчої комісії, тобто 10. За пів години ніхто більше не з’явився, тож вирішили засідання перенести на наступний тиждень.

– Засідання Тернопільської міської виборчої комісії, скликане головою ТМВК на 19.00 22.06.2017 року, – зачитав довідку Віктор Дрозда, голова ТМВК. – Станом на 19.30 22.06.2017 року на засідання комісії прибули: голова – Дрозда, члени – Анцібор, Романів, Хаварівська, Задорожна, Лещишин, Василик – всього сім осіб. Кворум відсутній, тому засідання ТМВК переноситься на 26.06.2017 року на 19.00.

Голова комісії повідомив, що усі члени були поінформовані про час проведення засідання, не міг він тільки додзвонитися до Марії Задорожної, але хтось із членів її повідомив і вона прийшла. Самі ж присутні члени комісії у розмові зазначали, що не можуть переконати представників інших політичних сил, щоб вони прийшли на засідання. Натомість, окрім членів ТМВК на нього прийшли Іван Сороколіт і Роман Навроцький, декілька виборців цих депутатів, представники ВО «Свобода», громадських організацій, журналісти.

Відповідно до законодавства, територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання депутата у містах обласного значення – протягом 20 днів з дня їх отримання. У нашому випадку цей термін закінчується 7 липня. Саме до цієї дати ТМВК має все перевірити. Як діяти, якщо за двадцять днів комісія не розгляне подані документи, у законодавстві не зазначено, відомо тільки, що через 20 днів з часу подання у територіальну виборчу комісію підписних листів, народна ініціатива з відкликання депутата припиняється.

Нагадаємо, що під час прес-конференції у день зібрання засідання виборчої комісії Олег Сиротюк, голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» повідомив, що їхня політична сила вживатиме заходів, щоб члени комісії дотримувалися законодавства.

– Якщо 22 червня засідання комісії не відбудеться, то 23 червня ми окреслимо ті кроки, які будемо вживати для того, щоб в Тернополі виборче законодавство і законодавство місцеве дотримувалося представниками різних політичних сил, які представлені у виборчій комісії.

Ольга Трач

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