Заробітчани з Тернопільщини будуть працювати у Польщі по-новому

02/01/2018 Розмір тексту:

Кожен п’ятий польський роботодавець готовий працевлаштувати робітників зі Східної Європи. З 1 січня 2018 року це можна зробити значно швидше і простіше. Зокрема, робітники з інших країн тепер можуть легально працювати у Польщі вдвічі довше.

Про це повідомляє видання money.pl.

Роботодавці, які планують взяти на роботу працівників з України, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови чи Росії з 1 січня, повинні будуть оплатити реєстрацію своєї заяви. Незважаючи на введення оплати, експерти передбачають, що нові правила, котрі зокрема збільшать можливість українців працювати у Польщі на 50% (з 6 до 9 місяців), будуть значним покращенням. Тим більше, що за прогнозами цього року чисельність українських робітників у Польщі перевищить 2 мільйони осіб.

Відповідно до дослідження фірми Personnel Service «Барометр трудової імміграції», працівників зі Східної Європи готова працевлаштовувати кожна п’ята компанія в Польщі. Навіть якщо враховувати лише великі підприємства, то цей показник сягне 42 %.

Новий вид дозволів

Серед новинок у нормативних документах – введення нового типу документа, – дозволу на сезонну роботу, що будуть застосовувати в основному у сільському господарстві та туризмі. З 1 січня за їх видачу у Польщі будуть відповідати староства. Завдяки цьому дозволу польські працедавці зможуть на законних підставах наймати іноземців для сезонної роботи на 9 місяців впродовж року. Раніше цей термін не перевищував 6 місяців. Цей же документ дозволить іноземцю виконувати роботу, відмінну від сезонних видів діяльності, але тільки на період, що не перевищує 30 днів протягом терміну дії дозволу.

Умови

Старости зможуть видавати іноземцям дозвіл на сезонну роботу, при умові, що платня не буде нижчою, ніж пропонується іншим працівникам на тій же посаді, а також за наявності підтвердження, що не вдалося працевлаштувати нікого з місцевого ринку праці. За задумом польських законодавців, ця норма повинна захистити місцевий ринок праці, оскільки іноземець зможе отримати робоче місце лише тоді, коли на нього не буде претендувати поляк.

Заяви

Крім дозволу на сезонну роботу, роботодавець зможе використати існуючу процедуру подання заяви для працевлаштування громадян України, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови чи Росії. Тоді іноземці можуть легально працювати впродовж 6 місяців протягом 1 року. За реєстрацію заяви роботодавець повинен буде заплатити 30 злотих.

Старости зможуть відмовляти у реєстрації заяв, якщо є підозра, що роботодавець подав фіктивну заяву, або коли він був покараний через порушення трудового законодавства, не платить податків або не сплачує внесків на соціальне страхування.

Видання також нагадує, що польські фірми, які хочуть працевлаштувати іноземців, зможуть зрештою скористатися ще з однієї можливості – дозволу на працю в Польщі виданого воєводою на термін не більше трьох років.

Кращий контроль за працевлаштуванням іноземців

Нові правила дозволять краще контролювати заяви роботодавців. Перш за все, фірмам доведеться інформувати, чи іноземець, який прибув до Польщі в рамках спрощеної процедури, фактично зайняв вакансію. Це додатковий адміністративний крок, завдяки якому можна буде точно проаналізувати кількість іноземців, які дійсно працюють у Польщі.

Нагадаємо, що впродовж першого півріччя 2017 року українцям видали 91436 дозволів на працю у Польщі. Також понад 128 тисяч українців станом на липень 2017 року мали дійсні дозволи на проживання у цій країні.

Переклад з польської Андрія Павлишина, IA ZIK