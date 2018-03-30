Заробітчан з Тернопільщини наполегливо просять задекларувати прибутки

30/03/2018 Розмір тексту:

На початку березня мешканцям Борщівського краю, які працюють за кордоном, почали надходити “листи щастя” з місцевої податкової інспекції, в яких в досить наполегливій формі податківці просять та радять задекларувати свої прибутки в іноземній країні.

Зокрема, у листі вказується, що отримувач зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має бути вказана сума отриманого прибутку. В противному випадку працівники податкової інспекції самостійно надішлют запит до Республіки Польща, щоб отримати вичерпну інформацію стосовно усіх нарахувань та виплат. Після цього уже українські податківці самостійно визначать суму податку, яку доведеться сплатити заробітчанину. У цьому випадку на нього ще й чекає чималенький штраф.

Подати декларацію необхідно до 1 травня, пише Звістка.

Варто відзначити, що за оцінками МЗС Польщі, за минулий рік українці прислали додому більше 90 мільярдів гривень, що становить 4% ВВП країни.