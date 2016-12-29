Зарізав і тіло кинув у криницю: моторошне вбивство на Тернопільщині

29/12/2016 1
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Спиртне, конфлікт, суперечка і як результат – вбивство. На Тернопільщині під час розпивання алкогольних напоїв зарізали чоловіка.

За словами начальника Лановецького відділення поліції Василя Бурика, до них в чергову частину 28 грудня близько 18:00 подзвонила невідома і повідомила про ймовірне вбивство у селі Соколівка.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилася. За вказаною адресою правоохоронці знайшли ніж та виявили сліди крові.

Опитуючи господаря будинку стало відомо, що цього дня він та троє односельчан розпивали спиртні напої. В якийсь момент між двома виникла суперечка. Вона переросла у бійку, а далі один із чоловіків схопив кухонний ніж та смертельно поранив ним тридцятидев’ятирічного опонента.

Тіло вбитого товариша вони перенесли на територію нежитлового господарства та скинули його у криницю, аби приховати сліди злочину. Проте один з чоловіків про вбивство розповів своїй подрузі, а та повідомила правоохоронцям.

Вбивцю затримали відповідно статті 208 КПК України. Це – житель Лановецького району, 1995 року народження. Зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності раніше. Наразі йому інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ – вбивство. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У ході слідства, каже Василь Бурик, правоохоронці з’ясують причетність до вбивства і двох свідків події.

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Коментарі (1)

Володимир

29/12/2016

Ця компанія певний час незаконно вирізала дерева на старому цвинтарі села за декілька метрів від будинку, де сталася трагедія! Мешканці зверталися в районну поліцію. Дехто з цієї компанії напевно був відомий п. Бурику давно. Кошти на алкоголь були від продажі незаконно вирізаних дерев. Напевно реакція поліції була недостатньою,тому і сталася трагедія . В селі багато одиноких старих жінок, тому звертаюся до начальника обласної поліції звернути особливу увагу на цей випадок. Моя мама проживає в цьому селі тому я маю право вимагати навести там порядок. Прошу також звернути увагу на бездіяльність сільської влади.

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