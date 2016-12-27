Заради неймовірного видовища до Дністра ідуть великі і малі

27/12/2016 Розмір тексту:

Останніми грудневими днями жителі с. Вільховець, що в Борщівському районі на Тернопільщині, масово прямують до річки Дністер. І все заради своєрідного видовища.

Якого? Напевно, найкраще сказати рядками відомої сучасної пісні: «Прилетіли лебеді, сіли на воді, звеселили ласкою очі молоді». Зрештою, не лише хлопців і дівчат потішили. Подивитися на велику лебедину зграю приходять і люди старшого віку, матері на візочках привозять сюди своїх малюків.

У місцевій крамниці навіть черствий хліб розкупили. Бо й справді, як іти до лебедів без гостинця?! Знана українська поетеса Ганна Костів-Гуска теж любувалася лебединою поважністю, вірністю, красою. Каже, хлібом уже не вельми хочуть смакувати. Тож сільські жителі несуть їм зерно пшениці, кукурудзи.

Отже, теплий південь ці великі граційні птахи поміняли на зимове Тернопілля. Примітно, що кількість лебедів на тутешніх дністрових водах збільшується, хоч річку затягує кригою. Якщо протягом минулого тижня тут плавали понад 70 птахів, то вже в неділю налічили їх аж 124. До слова, не всі з них білі, є й четверо чорних лебедів. Вільхівчани такого лебединого дійства в своїй окрузі не пригадують. У цьому запевнив 83-річний односелець, який, звісно, також прийшов пригостити цих прекрасних птахів. Інший чоловік стверджує, що на нозі одного з лебедів бачив кільце з написом «Польща».

Джерело: Урядовий кур’єр