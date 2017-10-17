Запустять, але не випустять: народних депутатів хочуть змусити відповісти за свої слова
Як ми повідомляли, сьогодні представники різних громадських та політичних організації пікетуватимуть 17 жовтня Тернопільську обласну раду. Від керівництва області вони вимагатимуть невідкладно звернутись до Верховної Ради України з вимогою ухвалити законопроекти щодо зміни виборчих правил, обмеження депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду.
Така ж акція з вимогою проведення Великої політичної реформи відбудеться у столиці під стінами Верховної Ради України та у всіх обласних центрах.
– Всі партії, які йшли на вибори і зараз представлені у парламенті прописували у своїх програмах, що вони відмовляться від депутатської недоторканості, потім обіцяли, що будуть створені антикорупційні суди і буде знижений прохідний відсоток для менших партій, – каже Ігор Василів, керівник тернопільського обласного осередку ВО «Автомайдан». – Для депутатів Верховної Ради України 17 жовтня має настати час, коли вони повинні нести політичну відповідальність за всі свої обіцянки і за свої дії. Ми підтримуємо створення антикорупційного суду, оскільки бачимо скільки справ на топ-корупціонерів від НАБУ, прокуратури та інших силових структур зараз лежить у судах і не розглядається. «Автомайдан» бореться за зняття депутатської недоторканості, народні депутати не повинні мати переваг, порівняно зі звичайними людьми, але ми дійшли компромісу в цьому питанні і виступаємо за обмеження депутатської недоторканості.
16 жовтня тернопільські автомайданівці та представники інших громадських організацій вирушили до Києва, щоб взяти участь у пікеті Верховної Ради. А тих, хто не може виїхати до Києва закликають прийти під «білий дім» у Тернополі.
– Закликаю всіх, хто не може приїхати 17 жовтня до Києва, прийти до обласної ради і підтримати наших друзів, які будуть пікетувати «білий дім». Ми розуміємо, що зранку 17 жовтня у Верховній Раді розпочнуть працювати Комітети і дуже тяжко буде цих три законопроекти поставити на розгляд. Але ми будемо старатися зробити так, щоб депутати їх внесли на розгляд. Якщо депутати затягуватимуть ситуацію, а ми розуміємо, що ніхто з партії БПП не захоче проголосувати за зняття недоторканості або антикорупційний суд, ми готові залишитись на кілька днів в Києві. Під час акції ми всіх депутатів будемо запускати у приміщення, а далі будемо старатися їх не випустити доти, доки вони не приймуть Велику політичну реформу.
Ольга Трач
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