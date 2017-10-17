Запустять, але не випустять: народних депутатів хочуть змусити відповісти за свої слова

17/10/2017 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, сьогодні представники різних громадських та політичних організації пікетуватимуть 17 жовтня Тернопільську обласну раду. Від керівництва області вони вимагатимуть невідкладно звернутись до Верховної Ради України з вимогою ухвалити законопроекти щодо зміни виборчих правил, обмеження депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду.

Така ж акція з вимогою проведення Великої політичної реформи відбудеться у столиці під стінами Верховної Ради України та у всіх обласних центрах.

– Всі партії, які йшли на вибори і зараз представлені у парламенті прописували у своїх програмах, що вони відмовляться від депутатської недоторканості, потім обіцяли, що будуть створені антикорупційні суди і буде знижений прохідний відсоток для менших партій, – каже Ігор Василів, керівник тернопільського обласного осередку ВО «Автомайдан». – Для депутатів Верховної Ради України 17 жовтня має настати час, коли вони повинні нести політичну відповідальність за всі свої обіцянки і за свої дії. Ми підтримуємо створення антикорупційного суду, оскільки бачимо скільки справ на топ-корупціонерів від НАБУ, прокуратури та інших силових структур зараз лежить у судах і не розглядається. «Автомайдан» бореться за зняття депутатської недоторканості, народні депутати не повинні мати переваг, порівняно зі звичайними людьми, але ми дійшли компромісу в цьому питанні і виступаємо за обмеження депутатської недоторканості.

16 жовтня тернопільські автомайданівці та представники інших громадських організацій вирушили до Києва, щоб взяти участь у пікеті Верховної Ради. А тих, хто не може виїхати до Києва закликають прийти під «білий дім» у Тернополі.

– Закликаю всіх, хто не може приїхати 17 жовтня до Києва, прийти до обласної ради і підтримати наших друзів, які будуть пікетувати «білий дім». Ми розуміємо, що зранку 17 жовтня у Верховній Раді розпочнуть працювати Комітети і дуже тяжко буде цих три законопроекти поставити на розгляд. Але ми будемо старатися зробити так, щоб депутати їх внесли на розгляд. Якщо депутати затягуватимуть ситуацію, а ми розуміємо, що ніхто з партії БПП не захоче проголосувати за зняття недоторканості або антикорупційний суд, ми готові залишитись на кілька днів в Києві. Під час акції ми всіх депутатів будемо запускати у приміщення, а далі будемо старатися їх не випустити доти, доки вони не приймуть Велику політичну реформу.

Ольга Трач

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