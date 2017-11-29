На тернопільських заправках подорожчало пальне
Після “чорної п’ятниці” українські автомобілісти отримали черговий неприємний сюрприз.
У минулі вихідні на вітчизняних автозаправках знову подорожчало пальне. Не оминуло подорожчання і Тернополя, повідомляє Терноград.
Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на всі види пального орієнтовно на 50 копійок.
Небагато, але останнє підвищення цін на пальне мало місце буквально два тижні тому – тоді теж бензин і дизпаливо зросли в ціні на 50 копійок.
Загалом, же з початку осіннього сезону пальне зросло в ціні на 3-4 гривні.
Експерти таке подорожчання пояснюють традиційними аргументами – зростання вартості нафти на світових ринках та коливання курсу долара.
28 листопада у Тернополі ціни на пальне були такими:
Укрнафта:
Дизпаливо – 25 грн/л
А-92 – 26,5 грн/л
А-95 – 27 грн/л
А-95+ – 27,5 грн/л
“Авіас”:
Дизпаливо – 25 грн/л
А-92 – 26,5 грн/л
А-95 – 27 грн/л
А-95+ – 27,5 грн/л
ANP:
Дизпаливо – 25 грн/л
А-92 – 26,45 грн/л
А-95 – 26,95 грн/л
А-95+ – 27,45 грн/л
WOG:
Дизпаливо – 27,49 грн/л
А-92 – 28,99 грн/л
А-95 – 29,99 грн/л
А-95+ – 30,99 грн/л
ОККО:
Дизпаливо – 27,49 грн/л
А-92 – 28,99 грн/л
А-95 – 29,99 грн/л
А-95+ – 30,99 грн/л
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