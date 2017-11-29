На тернопільських заправках подорожчало пальне

29/11/2017 Розмір тексту:

Після “чорної п’ятниці” українські автомобілісти отримали черговий неприємний сюрприз.

У минулі вихідні на вітчизняних автозаправках знову подорожчало пальне. Не оминуло подорожчання і Тернополя, повідомляє Терноград.

Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на всі види пального орієнтовно на 50 копійок.

Небагато, але останнє підвищення цін на пальне мало місце буквально два тижні тому – тоді теж бензин і дизпаливо зросли в ціні на 50 копійок.

Загалом, же з початку осіннього сезону пальне зросло в ціні на 3-4 гривні.

Експерти таке подорожчання пояснюють традиційними аргументами – зростання вартості нафти на світових ринках та коливання курсу долара.

28 листопада у Тернополі ціни на пальне були такими:

Укрнафта:

Дизпаливо – 25 грн/л

А-92 – 26,5 грн/л

А-95 – 27 грн/л

А-95+ – 27,5 грн/л

“Авіас”:

Дизпаливо – 25 грн/л

А-92 – 26,5 грн/л

А-95 – 27 грн/л

А-95+ – 27,5 грн/л

ANP:

Дизпаливо – 25 грн/л

А-92 – 26,45 грн/л

А-95 – 26,95 грн/л

А-95+ – 27,45 грн/л

WOG:

Дизпаливо – 27,49 грн/л

А-92 – 28,99 грн/л

А-95 – 29,99 грн/л

А-95+ – 30,99 грн/л

ОККО:

Дизпаливо – 27,49 грн/л

А-92 – 28,99 грн/л

А-95 – 29,99 грн/л

А-95+ – 30,99 грн/л