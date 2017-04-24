Запалив сигарету і шумів, – у “Сінема сіті” розповіли подробиці скандального інциденту

23/04/2017 Розмір тексту:

В кінотеатрі “Сінема сіті” розповіли про випадок із 39-річним тернополянином, якого ніби то травмував охоронець закладу. Як зазначає директор кінотеатру Тетяна Басалига, чоловік разом із товаришем поводилися неадекватно і заважали іншим відвідувачам, тому його довелось вивести із залу.

— Чоловік у кінозалі вів себе неадекватно. Зокрема, він запалив сигарету і шумів під час кіносеансу. Звісно, що наш охоронець попросив чоловіка покинути заклад. Проте, відвідувачу це не сподобалось і він влаштував суперечку, — розповіла Добі Тетяна Басалига.

Після сутички відвідувачу викликали швидку. Медикам постраждалий розповів, що його ніби то штовхнув охоронець, він упав спиною на тверду поверхню і травмувався. Після цього чоловіка забрали у травмпункт.

У кінотеатрі розповіли, що подібні випадки трапляються. До того ж відвідувачі ламають крісла у залі і смітять. Через це в “Сінема” вже поміняли крісла у двох кінозалах.