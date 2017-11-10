Заморські фрукти стають для багатьох тернополян делікатесом
На тернопільських ринках і в магазинах дорожчають фрукти. Тенденція загострилася у другій половині осені, – кажуть фахівці управління статистики області. Вони відмічають ріст цін в середньому на 15 – 17%. Кажуть, що це пов’язано з коливанням курсу валюти.
Пані Ірина Новосельська вже три роки працює у магазині фруктів. Жінка каже: таких високих цін, як нині ще не було. Особливо піднялася ціна на заморські фрукти.
«Найдорожчий напевно виноград – 50 грн. за кілограм, мандарини – 45 грн. за кілограм, банани – 30 грн. Трохи менша ціна яблук: 20 – 30 грн. за кілограм. Які будуть далі ціни, не знаю. Скоріше за все, мандарини трохи подешевшають, а банани й інші фрукти ще подорожчають».
Тернополяни кажуть, що надають перевагу домашнім фруктам і консервації.
«Приготувала на зиму кілька ящиків яблук, то вистачить аж до весни. Із заморських фруктів найбільше люблю мандарини. Думаю, вони ще подешевшають», – додає тернополянка Галина.
Як показують дослідження статистиків краю, більшість жителів економить на їжі.
Софія Романська
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