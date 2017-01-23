Замість ринку на БАМі буде багатоповерхівка. Підприємці проти

23/01/2017 Розмір тексту:

Підприємці вранці 23 січня не змогли потрапити на ринок на вулиці Лепкого, оскільки керівництво ринку без попередження закрило вхід.

Документів на забудову людям не показали. Людей впустили тільки після приїзду поліції, повідомляє “20 хвилин“.

– З початку січня нам відключили світло, воду, закрили туалет і сказали, що готують цю землю до продажу, – каже підприємець Ігор Сусла. – Документів нам так і не надали, все на словах. Нам не згодні віддати під ринок навіть частину тої землі. Сьогодні взагалі закрили ворота. Торгую тут більше 20 років, сплачую податки. Керівництво ринку примусово перестало брати в нас орендну плату ще минулого року – ми ж хочемо платити і торгувати далі, але нам не дають. Цей ринок тут ще з часів заснування міркорайону. Нам нема куди піти – хіба ставати при дорозі і робити черговий стихійний ринок.

Мешканці сусідніх будинків зібрали понад 300 підписів, щоб залишити ринок. Нагадаємо, “20 хвилин” запитали тернополян чи потрібен ринок на вулиці Лепкого.

– Тут буде проведена забудова, імовірно будівництво багатоквартирного будинку, – каже Сергій Лупак. – Я ще літом звертався в міську раду чи були видані документи на зміну цільового призначення, бо тут не можна нічого робити, поки не будуть зняті містобудівні обмеження. Земля видана ринку для обслуговування ринкової інфраструктури. Потроху людей звідси почали “виживати”. Мікрорайон залишився без ринку – хто буде їхати з “БАМу” в Центр, щоб купити кілограм помідорів? Почали збирати підписи за збереження ринку, але чи людей почують?

Колишній завідувач колишнього філіалу ринку Роман Скобов’як на запитання, що буде на місці ринку після реконструкції, однозначно відповісти не зміг. Тим не менше, ділянку активно готують до будівництва – ріжуть дерева, демонтують павільйони.

– Технічна документація лише на стадії розробки, тому точно сказати, що тут буде я не можу, – зазначає Роман Скобов’як. – Ринку як такого, наскільки я володію інформацією, не буде. Але торгові точки на першому поверсі мають бути. Буде щось сучасне, красиве – того “шанхаю” в місті вже не буде. Ці павільйони ще з 80-х років, вони відслужили свій термін експлуатації. Ще з вересня підприємців попередили, що буде реконструкція. Які документи їм показувати, якщо все тільки на стадії розробки? Обіцянки давати? Їм дали доторгувати, розпродати товар. А вони позакуповували товар перед святами і обурюються. Вони навіть оренди не платять.