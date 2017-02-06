Замість “Молока” в Тернополі буде “Єва”

06/02/2017 Розмір тексту:

У центрі Тернополя закрився відомий магазин “Молоко”, який працював в Файному місті вже багато років. З магазину винесли усе обладнання, в приміщенні відбувається капітальний ремонт.

Проте уже зараз відомо, що буде на місці легендарного “Молока”. Незабаром там відкриється мережевий магазин косметики та побутової хімії “Єва”, повідомляє Тернопільська липа.

Перехожі не в захваті від таких змін, адже магазин “Молоко” став культовим місцем зустрічі у самому серці Тернополя.