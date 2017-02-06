Замість “Молока” в Тернополі буде “Єва”
06/02/2017 1
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У центрі Тернополя закрився відомий магазин “Молоко”, який працював в Файному місті вже багато років. З магазину винесли усе обладнання, в приміщенні відбувається капітальний ремонт.
Проте уже зараз відомо, що буде на місці легендарного “Молока”. Незабаром там відкриється мережевий магазин косметики та побутової хімії “Єва”, повідомляє Тернопільська липа.
Перехожі не в захваті від таких змін, адже магазин “Молоко” став культовим місцем зустрічі у самому серці Тернополя.
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Коментарі (1)
володимир06/02/2017
Тепер принципово не буду туди заходити.Це та ж Ева що і в маг.Східний? Звідкіля такі?
Магазин “Молоко” там був все життя доречний забігти щось купити продовольчого.А та косметика і хімія в центрі міста кому потрібна.ВСе продажне…