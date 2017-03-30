Замість літака може з’явитися найвища у місті оглядова тераса. ФОТО

30/03/2017 Розмір тексту:

Молоді архітектори представили загальну концепцію реконструкції парку Національного відродження.

Напрацювання щодо реконструкції парку Національного відродження презентували молоді архітектори у Тернопільській міській раді. Вони пропонують оновити фонтани на центральній алеї, пішохідні доріжки та велодоріжки, облаштувати сезонне накриття Співочого поля, встановити дитячі майданчики та створити максимально комфортні місця для відпочинку населення різного віку. Однією з пропозицій було облаштування на місці літака найвищої оглядової тераси, а також розвиток парку у сторону проспекту Злуки, повідомляє прес-служба міськради.

Міський голова Сергій Надал каже, що усі пропозиції молодих архітекторів неодмінно врахують під час розробки проекту реконструкції парку Нацвідродження.

«Щороку у Тернополі з’являються нові громадські простори, де можуть відпочивати усі категорії тернополян від найменших до найстарших. Звичайно, ми хочемо, щоб у парку Національного відродження теж все відповідало цій меті, – каже очільник Тернополя. – Усі матеріали з презентації молодих архітекторів ми оприлюднимо, щоб почути думку тернополян, а також будем опрацьовувати ідеї у проекті на відповідність діючим нормам. Першу частину реконструкції парку буде зроблено вже цього року».