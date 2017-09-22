Замість автомобілів – купа брухту: на Тернопільщині п’яний молодик скоїв аварію. ФОТО

22/09/2017 Розмір тексту:

Закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом стегна та передпліччя, травми грудної клітки та рвана рана вуха – з такими ушкодженнями в реанімаційне відділення потрапив житель села Олеша Монастириського району, 1993 року народження. Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Інформація про аварію з потерпілими надійшла на лінію “102” 21 вересня близько 18:44. При виїзді на місце автопригоди слідчо-оперативної групи стало відомо, що ДТП трапилося на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік міста Монастириськ, повідомляє Досьє 102.

За словами слідчих, двадцятишестирічний водій автомобіля ВАЗ-2110 порушив правила обгону. Він, об’їжджаючи рейсовий автобус, не переконався у безпечності руху і спровокував зіткнення із зустрічним авто. Кермувальник Skoda Octavia помітив легківку й намагався уникнути зіткнення, скерувавши транспорт на узбіччя. Проте водій ВАЗу також вивернув кермо і як результат – врізався в іномарку.

Уже при огляді лікарів стало відомо, що і водій, і пасажир “Лади” перебували у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці інкримінують кермувальнику “десятки” статтю 130 КУпАП – керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, а також статтю 286 частину 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.