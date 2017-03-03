Російськомовний терорист “замінував” Тернопільську облраду

03/03/2017 Розмір тексту:

Слідчо-оперативна група та вибухотехніки перевіряють приміщення Тернопільської обласної ради.

Інформація про замінування шахти ліфта та двох автомобілів поблизу будівлі надійшла на гарячу лінію в чергову частину СБУ 3 березня. О 13:35 дане повідомлення отримали працівники поліції.

Телефонував невідомий чоловік і спілкувався російською мовою, – каже заступник начальника Тернопільського відділу поліції Андрій Фірман.

На місце ймовірної загрози виїхали правоохоронці, усі екстрені служби обласного центру, вибухотехніки та кінологи. Людей евакуювали. Фахівці встановлюють особу додзвонювача. Експерти оглядають приміщення, повідомляють у поліції.

Нагадаємо, що на момент дзвінка тривала сесія облради. Як повідомляє “Галас“, депутати напочатку відмовилися виходити із сесійної зали і проголосували за те, щоб працювати далі. Начальник обласної поліції Олександр Богомол повідомив, про замінування двох ліфтів у “білому домі” та двох автомобілів депутатів. Після цього депутати погодилися покинути приміщення і оголосили перерву на годину.