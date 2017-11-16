“Замінування” у Тернополі: що коїлося на залізничному вокзалі. ФОТО

16/11/2017 Розмір тексту:

Авто- та залізничний вокзал “замінували” невідомі з різницею у п’ять хвилин. Після перевірки фахівці повідомили, що небезпеки нема – ні на першому, ні на другому “бомб” не знайшли.

На час прибуття кореспондента “20 хвилин” на території залізничного вокзалу працювали фахівці. А перед стрічками, якими обгородили територію, зібралось чимало людей, що поспішали на потяг. Декого правоохоронцям доводилось завертати, оскільки люди намагались пройти поза стрічку. Люди або просто не чули про замінування, або боялись пропустити потяг.

Відтак поліцейські таким пояснювали, що причин для хвилювання через потяг нема. Адже, поки фахівці не перевірять інформації про замінування, потяг на станцію не прибуде.

– Їдемо в Кривий Ріг до сестри, – каже тернополянка Ольга Омелянівна (прізвища не вказала – прим. ред). – А на вокзал не впускають. До потяга менше півгодини. Сподіваємось, все залагодиться. Вперше у мене таке.

Одні пасажири не вірили у правдивість повідомлення, просто чекали, коли нарешті впускатимуть на територію вокзалу. Інші просто очікували висновків правоохоронців про те, чи є небезпека. Близько 15.05 людей почали впускати на територію вокзалу.

– Перевірку проводили хвилин 30-40, – каже директор залізничного вокзалу Ігор Петрик. – Виявили, що небезпеки нема. Відтак повернулись до звичного режиму роботи. Інформація про замінування надійшла нам від невідомої особи у довідкове бюро.

Як роз’яснили в ГУ НП області, на залізничному вокзалі перевірку проводили опісля автобусного вокзалу. Повідомлення про замінування що першого, що другого вокзалу виявились неправдивими. Дзвінок про замінування автовокзалу надійшов о 15.11, а про замінування залізничного о 15.16.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти, служба надзвичайних ситуацій, кінологи, бригади екстреної меддопомоги.

Правоохоронці встановлюють звідки і хто здійснив ці дзвінки.