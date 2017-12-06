Замінування автовокзалу у Тернополі: поліція завела кримінал

06/12/2017 0
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Повідомлення про замінування  центрального автовокзалу надійшло до тернопільських працівників поліції 5 грудня близько 18 години. Невідома жінка о 17:25 зателефонувала в одну з кас установи, інформувавши працівника, що територію автовокзалу заміновано.

На місце події виїхали усі екстренні служби, евакуйовано понад 50 чоловік персоналу та пасажирів. Працівники вибухо-технiчної служби НДЕКЦ  обстежили  будівлю вокзалу з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Відомості про подію внесені до єдиного  реєстру досудових розслідувань згідно статті  259 ККУ України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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