Замінування автовокзалу у Тернополі: поліція завела кримінал

06/12/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про замінування центрального автовокзалу надійшло до тернопільських працівників поліції 5 грудня близько 18 години. Невідома жінка о 17:25 зателефонувала в одну з кас установи, інформувавши працівника, що територію автовокзалу заміновано.

На місце події виїхали усі екстренні служби, евакуйовано понад 50 чоловік персоналу та пасажирів. Працівники вибухо-технiчної служби НДЕКЦ обстежили будівлю вокзалу з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 259 ККУ України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.