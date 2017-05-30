Залишився лише кузов: на трасі Львів-Тернопіль згорів автомобіль. ФОТО

Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

"Свободі" відмовитися від блокування трьох колишніх однопартійців

Навроцькому, Сороколіту і Турському скласти мандати

БПП і "Самопомочі" повернутися в сесійну залу

Розпустити міську раду та оголосити нові вибори

Нічого не робити - вони самі домовляться Результати