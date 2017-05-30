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Залишився лише кузов: на трасі Львів-Тернопіль згорів автомобіль. ФОТО
30/05/2017 0
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29 травня о 14:41 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Озерна Зборівського району.
На місце події оперативно направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. На допомогу вогнеборцям направили бійців місцевої пожежної команди села Озерна.
Завдяки організованим та професійним діям вонеборців уже о 15:03 вогонь локалізували та ліквідували.
Причини виникнення події встановлюються.
Внаслідок пожежі автомобіль було знищено, повідомляють в управлінні ДСНС.
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