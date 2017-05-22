Залишилися самі пеньки: на Тернопільщині невідомі зрубали десятки дерев

22/05/2017 Розмір тексту:

Ще один факт незаконної вирубки лісу виявлено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у лісовому урочищі «Дерилози», що за межами населеного пункту с.Целіїв Гусятинського району.

У травні поточного року представник Інспекції взяв участь в огляді місця події у рамках кримінального провадження за фактом незаконної рубки жителем с. Целіїв двох дерев дуба у лісовому урочищі «Дерилози». Порушника виявили ще в березні під час транспортування деревини. Той визнав, що незаконно зрізав два дерева. Обстеженням арештованого на штрафмайданчику транспортного засобу підтверджено, що на нього дійсно навантажено колоди дерев породи дуб. Проте, позаплановою перевіркою Васильковецької сільської ради с. Целіїв Гусятинського району у згаданому лісовому урочищі виявлено не два, а 70 пеньків незаконно зрізаних дерев (в тому числі 20 породи дуб). Дозвільні документи на рубку не видавались, хто здійснив порізку решти (68) дерев не відомо.

Загальна сума шкоди, заподіяної лісу незаконною рубкою дерев, склала 382 тис.грн.

Матеріали перевірки за ознаками злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального Кодексу України, направлено до Гусятинського відділення Підволочиського відділу ГУ НП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування.