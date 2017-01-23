“Залишаться пенсіонери, хворі і депутати”, – працездатні мешканці Тернопільщини масово виїздять закордон

23/01/2017 Розмір тексту:

Знайти трудяг на зарплату у 4 тис. грн у Тернополі стало проблемою.

Про це у спільноті “Шукаю роботу Тернопіль” повідомляє Любов Белко.

У грудні вона розмістила оголошення, що ПП ШвейЦарія запрошує на роботу швачок, можливо без досвіду роботи.

«Зарплата висока від 4000.00, графік позмінний», – йшлося в оголошенні.

Через деякий час оголошення прокоментував Володимир Вонс.

«Вже рік шукаємо. Глухо. Схоже, що оголошення потрібно давати в польську газету», – іронічно написав він.

При цьому пояснив, чому у Тернополі такі проблеми. За його даними, в Польщі швачка за місяць отримує 2000 злот * 7 = 14000грн. Плюс безкоштовне житло.

«Якщо ЗП в Україні складатиме половину польської, то думаю працівників знайти можна. Взагалі виробництво в Україні не вітається урядом. Виробник у нас – екстремал. Банально тканину привезти з Польщі люди вже 2 місяці не можуть. Цехи закриваються на Рівненщині», – бідкається Вонс.

Любов Белко пояснює, що в Україні підприємці наразі не можуть дати такої високої зарплати, оскільки стануть неконкурентноздатними і змушені будуть закрити бізнес.

«Але для України то є нормальна з/п, адже є люди які і за 2000.00 і за 3000.00 працюють. І що таке заробіток за кордоном? Адже він тимчасовий, хіба людина їде на зовсім. Тому тут справа в наших людях -“буду сидіти вдома і жалітись як погано, але не піду на 4000.00 з/п”!!!», – пише Белко.

Володимир Вонс прогнозує, що таких економічних умов в Україні буде нова хвиля еміграції. При цьому виїдуть ті активні люди, які ще не виїхали, та підприємці, які вкладатимуть кошти в економіку чужої держави.

«Залишаться пенсіонери, хворі і депутати. Можливо це розплата пенсіонерам за те, що бездумно голосували чи продавались за гречку на виборах», – міркує чоловік.

Любов Белко дану ситуацію називає тупіком.

«Це розплата нам в першу чергу за дурість, тупість і наївність( і ті що залишаються аж ніяк не хочуть працювати за більш меньш нормальну з/п, бо всі хто хочуть працювати їдуть за кордон( і це замкнутий круг!! Виробник закриває бізнес, бо немає кому працювати!!! Це нонсенс!!! Тобто успішний бізнес, який платить податок, платить людям з/п закривається від нехватки працівників, не від відсутності клієнтів, не від інших факторів, а від такого який від нього не залежить!!! Це тупік!!», – з сумом констатує Белко.

Джерело: 0352.ua