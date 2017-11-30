Закупи у Тернополі завершилися для мешканця області “сюрпризом”

30/11/2017 Розмір тексту:

Житель Підволочиського району приїхав до Тернополя на закупи. Автівку залишив неподалік магазину й пішов разом з дружиною за покупками. Коли повернувся, його очікував неприємний сюрприз – зловмисники відчинили салон іномарки, найімовірніше шляхом сканування замка, та поцупили з салону дві сумки.

За словами потерпілого, у його барсетці було 800 гривень 300 злотих, кредити і документи, в сумці дружини ще 300 гривень.

У поліції кажуть, що такі випадки непоодинокі і обкрадають найчастіше машини, які залишені без нагляду поблизу супермаркетів чи ринку.

— Якщо ви припаркували транспортний засіб в такому місці, ви вже потенційно мажете стати жертвою злодіїв. Зловмисники розуміють, що людина приїхала на закупи, відтак має із собою певну суму коштів. Знаходять таких, хто мав необережність лишити в салоні автомобіля сумку, барсетку чи гаманець, й допоки власник здійснює покупки, автівку відкривають й цуплять кошти, – кажуть у поліції.

Найкращий спосіб вберегтися від крадіжки – не залишати цінні речі у салоні автівок, повідомляють у поліції.