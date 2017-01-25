Закон №4733 – ще один елемент децентралізації влади в Україні, – Роман Заставний

25/01/2017 Розмір тексту:

Будівельну галузь України чекає істотний перегляд умов роботи. Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності».

Про новації, передбачені цим документом, нашому виданню розповів голова міжфракційного депутатського об`єднання “Тернопільщина” у Верховній Раді Роман Заставний.

– Закон №4733 – ще один елемент децентралізації влади в Україні, – зазначив Роман Заставний. – Він передбачає відміну категорії складності об’єкту будівництва, натомість прийняття категорії відповідальності. Саме від певної категорії складності об`єкта будівництва залежало, яким чином розробляти проектну документацію, чи підлягатиме вона експертизі, яка дозвільна процедура і порядок введення об’єкта в експлуатацію.

За словами депутата, для охочих інвестувати в «квадратні метри» Тернополя це однозначно сприятлива зміна: за останні роки було багато випадків, коли будівництво у місті визнавалося самовільними, контролюючі органи зупиняли проведення будівельних робіт, відтак інвестори несли суттєві збитки. Оновлений закон дає можливість контролювати будівництво багатоповерхівок і вчасно попереджати виникнення самовільних будівництв.

Процедура, пропонована законом №4733, буде покращувати умови для малих і середніх підприємців, невеликих будівельних компаній. Раніше можна було зводити будинки не вище двох поверхів площею до 300 кв. м. Відповідно ж до нового закону, з наступного дня після подання повідомлення вже можна буде будувати приватні, малоквартирні будинки, адміністративні будівлі для малого, середнього бізнесу, а також житлові будинки до 4 поверхів площею понад 300 кв. м.

– Новий закон встановлює чіткі правила гри в будівельних роботах, тому в цілому для будівельної галузі України цей документ матиме позитивний ефект, – прокоментував важливість закону №4733 Роман Заставний.