Заколот проти Надала вчергове провалився

12/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі в черговий раз провалилася спроба перевороту проти міського голови, організована депутатами від БПП та “Самопомочі”.

Про це пише інтернет-видання Тернопіль Live.

За інформацією сайту, ці депутати намагалися провести у приміщення міськради колишніх “свободівців”, яких виключили з партії за зраду. Натомість представники “Свободи” вимагали у зрадників “скласти мандат”.

Частина депутатів тернопільської міської ради з пропрезидентської фракції БПП та “Самопомочі”, разом з виключеними нещодавно із “Свободи” Ігорем Турським, Іваном Сорокалітом та Романом Навроцький, зібралися під міською радою з вимогою проведення сесії під стінами ради.

Фракціям БПП та “Самопомочі” не вдалося набрати достатньої кількості депутатів, щоб провести сесію на вулиці перед стінами Тернопільської міської ради.

Міський голова Сергій Надал запропонував секретарю міської ради Віктору Шумаді, висуванцю БПП, провести реєстрацію депутатів. Проте Шумада заледве зміг зареєструвати 18 депутатів з 22 необхідних для легітимності сесії. Міський голова оголосив збори неправочинними.

Таким чином провалилася спроба “вуличної сесії” на підтримку екс-свободівців-“тушок”, ініційована окремими депутатами БПП і “Самопомочі”. Очевидно ці фракції прагнули реалізувати добре відкатаний у часи Януковича комуністично-регіоналівський сценарій “сесії за стінами сесійної зали”. Адже подібним чином у минулому депутати Партії регіонів, КПУ та “чотирьох тушок” з “Батьківщини” пробували провести сесію 4 квітня 2013 року на банковій, коли демократичні сили заблокували трибуну Верховної Ради у знак протесту проти участі у сесії “тушок”.

Сьогодні зранку народні депутати та депутати обласної ради від ВО “Свобода” не пустили до міськради трьох колишніх однопартійців Івана Сорокаліта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Свободівці скандували “Зрадників геть!”.

Навроцького, Сорокаліта та Турського наприкінці квітня виключили зі складу фракції ВО “Свобода” та партії за “зраду інтересів виборців” та голосування всупереч рішенням цієї політичної сили. Йшлося зокрема про відмову цих депутатів голосувати за виділення землі учасникам АТО, за обмеження діяльності російського бізнесу у Тернополі та за програми розвитку освіти. Усі троє також намагалися розколоти фракцію “Свободи” зсередини, стверджує сайт.