Заїжджий хімік облаштував під Тернополем нарколабораторію. ФОТО

23/03/2017 Розмір тексту:

Аби виготовити амфетамін, мешканець Рівного приїхав до Тернополя, винайняв за містом дачу та облаштував міні-лабораторію.

За словами Михайла Димиди, виконуючого обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області, у нашій області двадцятичотирьохлітній рівнянин перебуває уже кілька днів. Чоловік зізнається, що варити наркотики в своєму помешканні боявся, а тому вирішив зробити це у сусідній області.

Він винайняв таксі та привіз із собою усе необхідне обладнання – колби, холодильник, прекурсори та інші речі. Про оренду дачного будинку домовився з товаришем. Правоохоронці кажуть, що молодик має певні знання у хімічній галузі.

На гарячому, під час виготовлення наркотичної речовини працівники СБУ спільно з оперативниками управління протидії наркозлочинності піймали мешканця Рівного. Разом з ним були і друзі – таксист та місцевий мешканець.

Іногородньому жителю інкримінують статтю 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Під час обшуку в помешканні силовики вилучили обладнання, хімічні реактиви, трьохлітрову банку з речовиною, схожою на метамфетамін. Усе це передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Уже після дослідження стане відомо, що саме виготовляв чоловік, пише Досьє 102.