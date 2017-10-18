Захисники тварин пройшли маршем і закликали тернополянок не носити шуб

17/10/2017 Розмір тексту:

Про права тварин заговорили у Тернополі.

Жителі обласного центру приєдналися до Всеукраїнської акції зоозахисників. Активісти під час ходи центральними вулицями вимагали припинити експлуатацію тварин у цирках, а також закликали місцевих модниць відмовитися від хутряних виробів.

Чимало тернополян підтримало акцію через проблему безпритульних тварин, а також знущання над ними.

«Ми прийшли сьогодні разом з друзями, щоб сказати «Ні!» знущанню над тваринами. Боляче дивитися, коли їх викидають на вулицю, а часом і знущаються. Якщо людина здатна на такі вчинки до тварини, це означає, що від неї можна чекати чого завгодно», – каже учасниця протесту тернополянка Уляна.

Активісти збиралися на Театральному майдані, пройшлися центром міста і завершили акцію протесту біля стін міської ради.

До слова, такі марші відбулися одночасно у 17 містах України.

Софія Романська