Захисники тварин пройшли маршем і закликали тернополянок не носити шуб
Про права тварин заговорили у Тернополі.
Жителі обласного центру приєдналися до Всеукраїнської акції зоозахисників. Активісти під час ходи центральними вулицями вимагали припинити експлуатацію тварин у цирках, а також закликали місцевих модниць відмовитися від хутряних виробів.
Чимало тернополян підтримало акцію через проблему безпритульних тварин, а також знущання над ними.
«Ми прийшли сьогодні разом з друзями, щоб сказати «Ні!» знущанню над тваринами. Боляче дивитися, коли їх викидають на вулицю, а часом і знущаються. Якщо людина здатна на такі вчинки до тварини, це означає, що від неї можна чекати чого завгодно», – каже учасниця протесту тернополянка Уляна.
Активісти збиралися на Театральному майдані, пройшлися центром міста і завершили акцію протесту біля стін міської ради.
До слова, такі марші відбулися одночасно у 17 містах України.
Софія Романська
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Коментарі (1)
Роман17/10/2017
Що цікаво… більшість захисників в якісному шкіряному взутті….