Загинув на місці: у Тернополі будівельник випав з п’ятого поверху

07/04/2018 Розмір тексту:

Нещасний випадок стався у Тернополі 5 березня.

Тривожне повідомлення надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції від лікаря бригади швидкої допомоги. Медик повідомив, що під час будівельних робіт на вулиці Вербицького робітник випав з балкону 5 поверху.

Травми виявилися несумісні з життям, 40-річний чоловік помер на місці події, повідомляють у поліції.