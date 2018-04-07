Загинув на місці: у Тернополі будівельник випав з п’ятого поверху

07/04/2018 0
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Нещасний випадок стався у Тернополі 5 березня.

Тривожне повідомлення надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції  від лікаря бригади швидкої допомоги.  Медик повідомив, що під час будівельних робіт на вулиці Вербицького робітник випав з балкону 5 поверху.

Травми виявилися несумісні з життям, 40-річний чоловік помер на місці події, повідомляють у поліції.

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