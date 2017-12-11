Загиблий і четверо травмованих: на Тернопільщині сталася жахлива аварія. ФОТО

11/12/2017 Розмір тексту:

Одна людина загинула, а четверо звернулися за меддопомогою до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 9 грудня близько 18:30 між селами Полупанівка та Хмелиськ Підволочиського району.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, що водій автомобіля Opel Zafira, 1965 року народження, не впорався з керуванням та допустив бокове зіткнення із причепом автомобіля Renault Premium. Дане авто рухалося смугою зустрічного руху. Після цього Opel відкинуло і він лоб в лоб врізався в третє авто – Renault Trafic.

В результаті удару кермувальник Opel Zafira від отриманих травм загинув на місці події. В лікарню за меддопомогою з переломами та травмами доправили водія Renault Trafic, а також пасажирів з двох інших транспортних засобів.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.