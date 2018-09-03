Захотів покататися: п’яний працівник станції техобслуговування розтрощив чужий “Мерседес”

03/09/2018 Розмір тексту:

Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдало значної матеріальної шкоди потерпілому інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю обласного центру 1995 року народження. Парубок, випивши зайвого, пішов на злочин.

Як розповіли у поліції, подія трапилася в суботу, 1 вересня. Тернополянин працював на станції технічного обслуговування. Напередодні інциденту, він випивав з приятелями та після застілля захотів продовження свята. Але так як кошти вже закінчилися, попрямував на роботу. Там помітив ключі від «MERCEDESа Vito» залишеного на території підприємства та вирішив покататися.

На одній із вулиць обласного центру водій іномарки не впорався з керуванням та на швидкості виїхав за межі дороги пошкодивши авто. На щастя ніхто не постраждав. Очевидні ДТП викликали поліцію.

При огляді на стан алкогольного сп’яніння у кермувальника іномарки алкопристрій «Драгер» показав результат 3,04 проміле алкоголю в крові. Правоохоронці склали на правопорушника протоколи за ст. ст. 124, 126 та 130 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення. Також йому інкримінують ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Винуватцю автопригоди доведеться сплатити завдані матеріальні збитки власнику авто. Чоловік оцінив пошкодження транспорту на суму понад 70000 гривень.