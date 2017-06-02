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Загальнонаціональна проща до Зарваниці відбудеться 14-16 липня. Програма
02/06/2017 0
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Загальнонаціональна проща до Зарваниці відбудеться 14-16 липня.
Цього року проща буде приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з Дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.
Наймасовішу прощу на Тернопільщині також присвятили молитві за мир та цілісність України.
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