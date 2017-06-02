Загальнонаціональна проща до Зарваниці відбудеться 14-16 липня. Програма

02/06/2017 Розмір тексту:

Загальнонаціональна проща до Зарваниці відбудеться 14-16 липня.

Цього року проща буде приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з Дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

Наймасовішу прощу на Тернопільщині також присвятили молитві за мир та цілісність України.