Загадковий випадок у Тернополі: дівчина впала зі сходів, а наступного дня потрапила в реанімацію

12/05/2017 Розмір тексту:

Струс головного мозку, закрита травма грудної клітки та правого колінного суглоба – з такими травмами до лікарні швидкої допомоги госпіталізували 19 – річну жительку обласного центру. Травми потерпіла отримала, впавши зі сходової клітки багатоповерхівки. Подія трапилась 8 травня близько 23:00.Очевидцем нещасного випадку став товариш тернополянки.

Спочатку ні потерпіла, ні її матір жодних звинувачень не висували проти нього. За словами парубка, того вечора вони розмовляли та навіть почали емоційно дискутувати. Раптово подрузі стало погано. Вона присіла на сходи, але не втримала рівновагу і скотилася вниз.

З дівчиною було все гаразд. Проте уже наступного дня її стан різко погіршився і лише після цього матір потерпілої звернулася із заявою до поліції перевірити усе, що сталося. Жінка вважає, що товариш доньки її міг штовхнути.

Зараз дівчина перебуває в реанімації на апараті штучного дихання.

Слідчі Тернопільського відділу поліції опрацьовують дві версії трагедії – і хлопця, і матері потерпілої.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.