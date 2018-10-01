Загадкова смерть на Тернопільщині: шукають свідків фатальної ночі

01/10/2018 Розмір тексту:

Експерти сказали, що травма голови могла бути в результаті стороннього удару, від звичайного падіння об землю такого б не сталося.

У ніч з 3 на 4 травня цього року 30-річний мешканець Теребовлі Андрій Сердинський був смертельно травмований за невстановлених обставин. Вранці сусід знайшов потерпілого непритомним біля воріт його помешкання. Лікарі діагностували в чоловіка закриту черепно-мозкову травму, боролися за його життя, але врятувати не змогли. Напередодні Андрій відпочивав з друзями, повернувся додому близько опівночі, заїхав автівкою до гаража, а що трапилося далі — наразі невідомо, пише НОВА...

Мешкав чоловік самотньо в будинку на околиці Теребовлі, займався ремонтом автомобілів. Його мати на той час перебувала на заробітках за кордоном. З дружиною був розлучений, сиротою залишився 10-річний син. Ні сусіди, ні друзі потерпілого, з якими він був того вечора, не знають, що призвело до фатального. За даним фактом порушене кримінальне провадження, слідчі очікують на висновки судово-медичної експертизи, тоді зможуть повідомити причину смерті теребовлянця, також встановлюють обставини трагедії. Рідні Андрія припускають, що його міг хтось покликати до дороги і вдарити по голові, тому просять відгукнутися свідків трагедії.

— Андрія бачили перед тим у багатьох місцях, зокрема, на ставку в селі Боричівка, під вечір — у райцентрі біля магазину, на заправці,— каже сестра загиблого пані Анастасія. — О 6-ій годині ранку сусід проїжджав повз обійстя брата і побачив, що хтось лежить неподалік брами. Андрій був непритомний… Невідомо, скільки годин він там пролежав. Ворота були відчинені, брат заїхав до гаража, заглушив авто, залишив увімкненим світло, там був його телефон. Можливо, він вийшов зачинити ворота, а може, його хтось покликав, могла виникнути суперечка. Побачивши непритомного Андрія, сусід викликав поліцію. Брата доправили до лікарні. О 9-ій годині мені повідомили, що він у реанімації. У брата були закрита черепно-мозкова травма, гематоми, переохолодження. В його організмі виявили алкоголь, але незначний відсоток. Коли я приїхала до лікарні, брат був у дуже важкому стані, лежав під крапельницею, до свідомості так і не приходив. А о 3-ій годині ночі його не стало… Прожив лише добу.

Експерти сказали, що травма голови могла бути в результаті стороннього удару, від звичайного падіння об землю такого б не сталося. Це не було пограбування — у брата нічого не взяли. Поліція вивчила записи відео-камер, зібрала інші докази, але наразі розслідування зайшло в тупик, бо потрібна ще додаткова інформація. Ми намагалися розпитати друзів Андрія про той вечір, але наразі нічого не кажуть. Можливо, щось і знають, проте бояться свідчити. Батьківська оселя, у якій жив Андрій, крайня на одній із бокових вулиць, там не надто людно, ніхто не помітив нічого підозрілого. Та, сподіваємося, що все ж знайдуться люди, які знають обставини, бо ж Теребовля не така й велика, і хоча б анонімно повідомлять нам подробиці.

Рідні Андрія Сердинського просять відгукнутися за винагороду тих, кому щось відомо про обставини травмування чоловіка чи події тієї фатальної ночі за номером телефону: (097) 468-63-28 або 102. Анонімність гарантують.