Загадкові смерті на Дружбі: у квартирі виявили тіла чоловіка і дружини

06/10/2017 Розмір тексту:

Різкий неприємний запах з квартири на вулиці Винниченка змусив сусідів викликати поліцію. Люди почали підозрювати, що з мешканцями квартири щось трапилося, оскільки їх ніхто не бачив і не чув от уже другий тиждень.

На місце виклику виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та працівники служби надзвичайних ситуацій. Відкривши двері, правоохоронці побачили тіла чоловіка та жінки, 1942 року народження. Він лежав на ліжку, а вона в сусідній кімнаті на підлозі. Обоє були мертвими, а зовнішній вигляд тіл свідчив, що смерть наступила давно, повідомляють у поліції.

За словами Богдана Гульмана, заступника начальника міського відділу поліції, жінка майже не ходила, пересувалася квартирою за допомогою ходуль. Доглядав за нею чоловік. Сусіди стверджують, що діти загиблих перебувають за кордоном, але часто навідуються до батьків.

При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті оперативники не виявили. Це ж підтвердила і судмедекспертиза. Медики кажуть, що чоловік, судячи зі стану тіла, помер днів десять тому. Його дружина через декілька днів. Що стало причиною смерті пенсіонерів – покаже розтин.