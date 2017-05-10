Загадкова смерть бійця з Тернопільщини: з’явилася нова інформація

10/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У День пам’яті та примирення, 8 травня, в зоні АТО трагічно загинув 21-річний Ярослав Смолінський з Тернопільщини. Хлопець був бійцем 2-ї окремої Галицької бригади Нацгвардії України. До ротації йому залишався тиждень.

Молодий захисник був родом із села Дітківці Зборівського району Тернопільської області. Ярослав служив у підрозділі Нацгвардії в Ужгороді, потім підписав контракт та відбув воювати на схід України. У зоні АТО він прослужив трохи більше місяця, пише сайт Тернополяни.

Та не ворожа куля забрала життя парубка, у якого попереду було усе життя. За офіційною інформацією, трагедія сталася у результаті необережного поводження зі зброєю співслуживця бійця. Той випадково вистрілив у хлопця у зоні проведення АТО. Та друзі хлопця не вірять у те, що ця смерть була випадковістю і вимагають правоохоронців розібратися у цій заплутаній історії, адже не відкидають версії умисного вбивства.

Натомість товариші загиблого кажуть, що не можуть навіть слова поганого сказати у сторону Ярослава. І не тому, що він вже мертвий, а тому, що він був справжнім другом, абсолютно безконфліктною людиною та душею компанії. Вічна пам’ять Герою.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Ви вже посадили картоплю?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,315 / 9.6m