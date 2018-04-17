Загадка білборда

17/04/2018 Розмір тексту:

Зізнаюся – з творчістю усіляких новочасних рок-гуртів знайомий не надто, їхніх учасників в обличчя просто не знаю, отож нехай не ображаються на мене хлопці з “Другої ріки” – їхнє зображення на величенькому рекламному щиті спершу викликало зовсім інші асоціації. А сам білборд здався чимось на зразок колажу чи змонтованого групового фото.

Четверо молодих людей, які вишикувалися за ранжиром, видалися знайомими. Той, що крайній зліва, дуже нагадав футбольну зірку Мессі; той, хто за ним, був досить схожим на тележурналіста Романа Кадеміна; третій персонаж чимось невловимо скидався на нардепа-радикала Мосійчука; четвертий вельми змахував на британського принца Гаррі, який для чогось відпустив вуса. А підійшовши ближче, пересвідчився, як всі вони разом дружно запевняють, що “З презервативом – як по нотах”. А щоб у неосвічених індивідів не виникало дурнуватих запитань на кшталт “а то шо – як по нотах?”, трішки нижче дохідливо, з натяком на музичну гаму стверджується, що з ним “ДОбрий, РЕгулярний секс з МІнімальним ризиком”. На решту нот, можливо, не вистачило фантазії (а можна ж було напружити її ще хоча б до “ФАйного самопочуття”, “СОЛЬного номера”…). Або ж – наклала обмеження площа. Щодо мінімального ризику можна й погодитися, а от стосовно впливу засобу з латексу на регулярність – можуть виникнути й запитання…

Вже опісля довідався, що реакція соцмереж на таку рекламну витівку є далеко не однозначною. «Найбільш поверхневе враження просте: чотири чоловіки, презервативи, секс. Як мінімум — посмішка. Реально. Смішно і несерйозно. Я не сумніваюся в популярності хлопців з «Другої ріки», але чесно, не всі знають, хто це. А маленький напис в лівому кутку плаката прочитати з автівки чи маршрутки практично нереально. Для багатьох — це чотири мужика, які з презервативом між собою по нотах…», – можна прочитати в одному з відгуків. Ну, може, справді варто було хлопцям з “Другої ріки” трохи додати в воду отої своєї ріки чарівного еліксиру в особі Тіни Кароль чи Світлани Лободи – для підкреслення гетеросексуальності змісту. Інакше оте “як по нотах”, виявляється, здатне викликати не зовсім доречні припущення…

Ігор Дуда