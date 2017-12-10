Забудівник території за «Березолем» розпочав перші роботи

Також триває процедура підготовки і до виконання інвестиційних вимог щодо покращення облаштування самого палацу культури та інших об’єктів громади.

Поруч з цим, як пише сайт Тернополяни, не вщухають намагання провокаторів та деяких псевдоактивістів щодо дискредитації підприємців серед простих тернополян. Так у соціальних мережах з’явилися повідомлення про нібито залякування мешканців мікрорайону.

«Ми відкриті до діалогу, – розповідає представник забудівника. – Щодня розповідаємо людям про свої наміри та показуємо всі можливі дозвільні документи. Повірте, що перед початком техніки на будмайданчику, наші юристи та спеціалісти донесли до громадськості законність спорудження нового культурно-житлового центру. Після цього градус напруги спав і наші працівники розпочали роботи».