Забава в ірландському стилі

17/03/2017 Розмір тексту:

Телебачення нагадало, що сьогодні – День Святого Патріка, національне свято Ірландії. А заразом і відсвіжило в пам’яті доволі давню історію…

…Ніщо так не зближує людей, як спільна праця. Від себе додам – і спільна пиятика. Отож коли в улюбленій кнайпі почув краєчком вуха декілька слів, мовлених англійською, миттєво пригадав свою першу професію перекладача. Взагалі, слова «fuck» і «shit» у нас нині не знає, здається, лише останній дурень, а вони линули з вуст незнайомця раз за разом. Що ж, спробуємо зав’язати знайомство. Ґречно підходжу до столика, тримаючи чарку з 50 грамами, сподіваюся, не останніми сьогодні. Поруч із іноземцем – явно рідний слов’янський суб’єкт, судячи з трохи з вилицюватого обличчя й картоплевидного носа.

Перш ніж заговорити, кидаю пильний погляд на англосакса, намагаючись визначити, яку частину Британських островів він тут репрезентує. Судячи з довгого рудуватого волосся і червонуватого носа – майже стовідсотковий ірландець. Зробивши такий попередній висновок і прокашлявшись, намагаюсь вкласти у своє запитання увесь почерпнутий в університеті шарм оксфордської вимови: «Вибачте, можу я присісти?»

– Так, звичайно, – з інтересом глянув на мене британець, – будь-ласка.

Відсуваю стілець і сідаю, майже фізично відчуваючи кинутий на мене з-під лоба погляд земляка. Дідько з тобою, дивися на мене, як хочеш, нам з тобою дітей не хрестити. Тут же він окидає поглядом зал, мовляв, чому я не додумався сісти деінде?

– Звідки будете? – запитую, додаючи до фрази якомога маснішу посмішку.

– З Ірландії. Дублін, – чую відповідь і радію своїй попередній проникливості. Ну справді, в кого ще може бути такий червоний носяра, як не у вихідця зі Смарагдового острова.

– Мене звати Юрій, – про всяк випадок брешу я, – а вас?

– Дік, – коротко відповідає ірландець і тут же поправляє себе – Річард.

Ми тиснемо один одному руки, потім я повертаюсь до супутника Діка, який застиг у своєму кріслі, нахмуривши брови. Все ж він визнає за потрібне тицьнути мені свою спітнілу долоню.

– Петро

– Юрій, – брешу вдруге.

Що ж, тепер можна закріпити знайомство. Підіймаю чарку і цокаюсь спершу з Діком, а потім з Петром.

– За ваше здоров’я!

Взагалі, англійською цей тост дослівно звучить як «до вашого здоров’я», та не будемо формалістами. Ми троє цокаємось і дружно випиваємо. Кидаю на язик дрібку солі, у моїх же компаньйонів по чарці закуска солідніша – два кусочки лимона. Далі чую, як Петро заводить розмову з Діком. Дивна це розмова, очевидно так розмовляв П’ятниця з Робінзоном. Дві третини її складають жести, ще одну – словниковий запас на рівні посереднього учня сільської школи.

– Може, я можу чимось допомогти? – запитую із ввічливості.

– Слухай, мужик, – раптом зі злістю кидає Петро, – ми зустрілися, щоб обговорити важливу справу, а ти нам заважаєш. Краще іди, а то будеш мати проблеми.

Хочеться від душі зацідити йому кулаком в маслянисту пику, натомість з усмішкою звертаюся до Діка:

– Я не заважаю вам?

– О, ні, зовсім ні, – замахав руками той, і я зрозумів, що у цьому локальному епізоді здобув моральну перемогу. Треба її закріпити.

– Може, ще по сто грамів? – запитую і рішуче лізу рукою в кишеню, хоча знаю, що нічого, крім носовичка, там не знайду.

– Зажди, зажди, – хапає мене за руку Дік.

Він лізе у внутрішню кишеню піджака і витягає галактично недосяжні зараз для мене 200 гривень з Лесею Українкою. Кидає їх Петрові й робить вказівним пальцем коло, мовляв, візьми на трьох. Петро без особливого ентузіазму встає і прямує до прилавка.

– Ну, як вам (чи тобі? – в англійській мові цього не розрізниш) наш Тернопіль? – запитую.

– О, дуже гарне! – вигукує Дік.

– А наші жінки? – запитую, наперед знаючи, що після рудоволосих, веснянкуватих і з важкими щелепами ірландок почую про наше жіноцтво схвальний відгук.

– О, вони просто чудові, – прицмокує губами Дік.

Повертається Петро. Він вирішив не скупитися за чужий кошт і приніс три по сто п’ятдесят плюс три пляшки пива «Стелла Артуа».

Мене це цілком влаштовує та й Дік, бачу, не заперечує. Що ж, недарма, мабуть, кажуть, що Бог створив алкоголь для того, щоб не дати ірландцям правити світом.

– Ну, будьмо! – проголошую, піднявши склянку.

– Будьмо, – комічно повторює Дік, скопіювавши мій жест.

Ми троє осушуємо склянки до дна, запиваючи горілку добрячою дозою пива. І вже через хвилю відчуваю, як стан мій різко змінився в бік благодушного розслаблення. В голові приємно зашуміло, а разом з тим з язика поперло те, що на тверезу голову трималося б за зубами. Петро в розмову не встряває, щось напружено розмірковуючи. Сподіваюся не те, як влаштувати мені «проблеми». А втім, зараз мені вже все, як кажуть, «по барабану». Я дійшов до такої кондиції, коли, як мовиться, море по коліна.

– Слухай,-кажу, штурхнувши його ліктем, – чого ти на мене дуєшся? Чим я тобі заважаю? Хочеш – я піду.

– Та сиди, – з п’яною меланхолією махнув рукою Петро. – Просто мені треба договоритися з Діком, щоб він допоміг нам з братом влаштуватися на роботу в Ірландії, і я хотів поговорити сам на сам.

– Та я ж чув, як ти говориш, – кажу, – як німий з глухим. Хочеш – я поясню йому все, що тобі треба.

– Давай, – згідливо хитає головою Петро, – але спочатку – ще по сто.

Він встає, вдруге прямує до прилавка і через хвилину приносить обіцяні три по сто і три шматочки лимона – для дезінтоксикації.

– За «Хоробре серце»! – проголошую, згадавши фільм Мела Гібсона і його повернуту до ворогів голу сідницю.

– Так, за «Хоробре серце»!, – вигукнув Дік так голосно, що змусив глянути у наш бік всіх присутніх у барі. А потім відразу ж, уже значно тихіше, звернувся до мене.

– Де тут туалет?

– Ходімо, – кажу йому. Ми виходимо на двір, і я викладаю йому суть Петрового прохання.

Дік же у відповідь мугикає якийсь фолк-сонг. Він, очевидно, вирішив, що нині день Святого Патріка і вести якісь ділові розмови з ним марно. Отож ми підходимо до «туалету» – високої тополі з тильного боку чийогось гаражу.

– Давай, – кажу, – та швидше.

– Це туалет?- здивовано запитує Дік.

– Так, так, туалет, давай, роби свою справу і повертаймося швидше назад.

Дік здивовано знизує плечима, потім добру хвилину возиться зі штанами, поки, нарешті, ми рушаємо назад до бару. Петро за цей час встиг замовити ще три по сто і нетерпляче чекає на нас.

– Н-н-у як? – запитує він мене з надією.

– П-потім п-поговори-мо, – відповідаю. – Думаю, все буде нормально. М-м-можеш замовляти квитки в Д-д-дублін.

Петро вдячно вдаряє мене по руці, я ж навіть не відчуваю сорому за чергову брехню. «Нічого, – заспокоюю себе, – зустрінуся і поговорю в ірландцем завтра». Дік сидить, схиливши голову і розхитуючись з боку на бік.

… – Хлопці, гей, хлопці, вставайте! – звідкілясь здалеку чую жіночий голос. Хтось настирливо трясе мене за плече.

Не без зусиль розплющую очі і перше, що бачу, – голову Петра, яка вперлася в мою. Напевно, бар уже закривається, оскільки відвідувачів обмаль. Разом з Петром встаємо у супроводі співчутливо-огидливого погляду барменші, і лише тоді помічаємо, що місце, де сидів Дік, порожнє. Місце є, Діка – немає. Цього лише бракувало – загубити іноземця у власній країні. Скандал! Кінець Петрової ірландської кар’єри!

Ми швидко виходимо на вулицю, на ходу зробивши по ковтку пива.

Дік! – кличемо дуетом, але відповіді не чути.

Де ж його шукати? Раптом мені в голову б’є думка: а що, як сечовивідний рефлекс безпомилково вказав ірландцеві шлях до уже відомого «туалету». Швидко йдемо туди. Так і є. Дік сидить під тополею, широко розставивши ноги і схиливши голову, наче герой ірландського епосу після тяжкої баталії. Не вистачає лише лука і стріл.

Ігор Дуда