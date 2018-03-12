За звання найкрасивішої тернополянки змагаються 13 дівчат. ФОТО
12/03/2018 1
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Конкурс буде відбірним етапом на всеукраїнський конкурс «Міс Україна».
Учасниці будуть виборювати престижне звання та перепустку на всеукраїнський конкурс 16 березня о 19:00 год. у Тернопільському драмтеатрі.
Наразі принади учасниць аетивно обговорюють у соцмережах, пише Галас.
Фото Файне місто
Коментарі (1)
Розум12/03/2018
А кастінг за участю депутатів вже проводили?
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