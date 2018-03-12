За звання найкрасивішої тернополянки змагаються 13 дівчат. ФОТО

12/03/2018 Розмір тексту:

Конкурс буде відбірним етапом на всеукраїнський конкурс «Міс Україна».

Учасниці будуть виборювати престижне звання та перепустку на всеукраїнський конкурс 16 березня о 19:00 год. у Тернопільському драмтеатрі.

Наразі принади учасниць аетивно обговорюють у соцмережах, пише Галас.

Фото Файне місто