За “золото” на паралімпійських іграх тернополянин Тарас Радь отримав від держави понад три мільйони гривень. ФОТО

23/03/2018 Розмір тексту:

Завдяки перемогам наших спортсменів Україна відома в усьому світі. Такі перемоги вселяють надію і віру у те, що незважаючи на жодні життєві обставини, коли людина мобілізується – вона перемагає.

Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі з наймолодшим чемпіоном ХІІ зимових параолімпійських ігор, що відбулися в південнокорейському місті Пхьончхані, тернополянином Тарасом Радем. 18-річний Тарас, нагадаємо, здобув золото на середній дистанції – 12,5 км – у біатлоні 13 березня.

Привітали нашого чемпіона з перемогою також голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук та міський голова Тернополя Сергій Надал. Розділити радість від перемоги та успіху Тараса разом з ним прийшли і його батьки та тренер.

«Успіхи наших спортсменів приносять гордість і славу для Тернопільщини і для всієї України. Тому дякую тренеру за значну роботу, яку він проводить. Дякую батькам за підтримку Тараса та його мотивацію. Жодна перемога не дається легко, адже це важка праця перш за все над собою. Тому наше завдання – підтримувати та розвивати спорт в області, щоб лише примножувати такі здобутки!», – наголосив Степан Барна.

Він зауважив, що біатлоністи є гордістю Тернопільської області зокрема та гордістю держави загалом. Відтак, сьогодні тривають перемовини, щоб на базі біатлонної бази в Підгородньому зробити олімпійський центр зимових видів спорту, який буде у державній власності. Це дозволить належним чином фінансувати базу, навести там порядок й забезпечити ефективне функціонування.

Водночас, додамо, що Міністерство молоді та спорту оперативно вже виплатило чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 державні винагороди в таких розмірах (у гривнях за курсом НБУ): за І місце – 125 тис. дол. США, які отримав і Тарас Радь, а це понад 3 мільйони гривень, за ІІ місце – 80 тис. дол. США, за ІІІ місце – 55 тис. дол. США.