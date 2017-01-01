“За Збручем” вітає читачів з Новим роком!

31/12/2016 0
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Редакція “За Збручем” вітає читачів із Новим 2017-м роком!

Нехай він принесе на нашу землю такий бажаний мир. Країні – розвиток і процвітання. Кожній сім’ї – достаток і злагоду.

Бажаємо, щоб було якомога більше приводів для позитивних, радісних новин. Щоб у житті кожного жителя України щодня ставалися лише приємні події.

Міцного здоров’я вам, дорогі читачі, щастя, удачі.

З Новим роком!

 

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