За завданням Гройсмана перевіряють бізнес тернопільських забудовників

04/10/2018 Розмір тексту:

Приїзд до Тернополя Володимира Гройсмана чимало грошовитих тернополян будуть згадувати незлим тихим словом.

Під час дискусії на форумі мерів, який відбувся у Тернополі наприкінці вересня, глава уряду дав завдання фіскалам та іншим контролюючим службам ретельно перевірити сплату податків будівельними організаціями. У такий спосіб Гройсман відреагував на аргументи міських голів, що їм доводиться на місцях самостійно дофінансовувати зобов’язання центральної влади щодо видатків на освіту та медицину. Очевидно, що Прем’єру не сподобався тон яким з ним спілкувалися мери і він вирішив показати, хто в країні господар.

Оскільки форум відбувався в Тернополі першим під “гарячу руку” перевірок потрапили тернопільські фірми. Про їх результати мають доповісти високому начальству у столиці.

Цікаво, що увага контролюючих служб до тернопільського бізнесу на цьому не завершиться. З 5 жовтня починають працювати оперативні групи, які мають виявляти незареєстрованих працівників та зарплату в конвертах.

Економісти прогнозують, що такі дії уряду можуть призвести до згортання ділової активності та подальшої тінізації бізнесу, якому зараз нелегко живеться.