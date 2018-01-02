За використання піротехніки на Новий рік у Тернополі не оштрафували жодної людини

02/01/2018 Розмір тексту:

У новорічну ніч в Тернополі не обійшлося без застосування феєрверків і петард. Незважаючи на рішення міської ради – про заборону використання піротехнічних засобів, яке було ще прийнято у 2014-му році, патрульна поліція масово отримувала скарги через вибухи. Однак представники правоохоронних органів не встигли оштрафувати жодного порушника.

Тернополянка Олександра Славська проживає в центрі міста. Жінка розповідає: «Феєрверки, салюти, петарди – все це цілу новорічну ніч вибухало. І навіть на другий день. Не розумію, що робила поліція. Якщо є заборона, то мало б це контролюватися поліцією. Ще попереду Різдвяні свята. Не хочеться, що все те повторювалося».

Упродовж новорічної ночі патрульні отримали двадцять офіційних скарг щодо застосування піротехнічних засобів. Виклики надходили з усіх мікрорайонів міста, проте найбільше їх було з центру. Проте жодного порушника не оштрафували.

«Зазвичай, це відбувається так. Людина чує або бачить використання петард або салютів, феєрверків, тоді викликає поліцію. Патрульні приїжджають і вже порушників немає на місці. Відтак в основному діяльність поліцейських мала превентивний характер», – розповідає лейтенант поліції управління Патрульної поліції в Тернопільській області Марія Бережна.

До слова, штрафи за використання піротехнічних засобів сягають від п’ятисот до тисячі гривень.

Софія Романська

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