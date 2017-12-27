За вихідні патрульні спіймали чортову дюжину “шумахерів”, які їздили “під мухою” і “під кайфом”
27/12/2017 0
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Патрульні поліцейські продовжують виявляти нетверезих водіїв.
Так, протягом вихідних патрульні склали 13 протоколів на водіїв, які керували автомобілем в стані алкогольного (11 протоколів) та наркотичного сп’яніння (2 протоколи).
Управління патрульної поліції Тернополя наголошує: керування в стані сп’яніння може мати небезпечні наслідки!
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