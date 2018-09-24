За вихідні на Тернопільщині пенсіонери віддали шахраям 39 тисяч гривень

24/09/2018 Розмір тексту:

Упродовж вихідних правоохоронці задокументували три факти шахрайства. У всіх випадках потерпіли люди похилого віку. Загалом старенькі віддали аферистам понад 39 тисяч гривень.

До пенсіонерів дзвінки надходили на стаціонарні телефони. Казали, що телефонують з лікарні. Лякали, що син, або внук потрапив у ДТП і потрібні кошти на операцію. Після цього додому до потерпілих за грошима приходила незнайома жінка, яка представлялася медсестрою. Правоохоронці встановлюють особу невідомої.

За словами керівника сектору психологічного забезпечення Нацполіції області Михайла Козюка, шахраям важливо застати свою жертву зненацька та не дати часу на роздуми. Зазвичай, аферисти здійснюють тиск на почуття рідних та близьких, вводять потерпілих в шок.

Юридичний психолог радить спочатку перевірити інформацію, а вже потім діяти. Якщо ж вам телефонують з поліції, з лікарні, чи ще з якоїсь установи і розповідають про нещастя з близькими, зберігайте спокій. Попросіть невідомого представитися і сказати точну адресу, де перебуває ваш родич. У жодному разі не називайте своєї домашньої адреси, імені, прізвища під час розмови з невідомими, а тим паче не передавайте нікому гроші.