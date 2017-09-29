За тиждень грибами отруїлися п’ятеро тернополян

29/09/2017 Розмір тексту:

Грибний сезон захопив прихильників «тихого полювання». Лікарі-епідеміологи фіксують перші жертви. Лише цього тижня грибами отруїлося п’ятеро тернополян, серед яких п’ятирічна дитина.

Тернополянка Ольга Брик збирала гриби разом зі своїм батьком. Жінка запевняє, що вони добре розуміються в «тихому полюванні». Але після вживання грибів, чоловікові стало зле.

«Не знаю, яка причина. Збирали маслюки, ми були впевненні у тому, що гриби якісні і правильно приготовані. Але батькові стало погано. Яка причина отруєння, не знаємо».

У Тернополі за тиждень грибами отруїлися п’ятеро людей, – повідомляє обласна санепідслужба. Серед потерпілих – дитина 5-ти років. Також отруєння зазнало троє пенсіонерів, двоє з них вживали куплені гриби, один чоловік – самостійно збирав і готував грибні страви. Лікарі застерігають тернополян: можна їсти тільки перевірені види грибів. Передувати має правильна термічна обробка. Також не радять вживати гриби на ніч. У разі перших симптом отруєння, необхідно звертатися до лікарів.

Софія Романська