За три роки на посаді голови ОДА я об’їздив сотні сіл і в кожному з них будуються нові об’єкти, – Степан Барна на відкритті місцевої пожежної команди в Нижчих Луб’янках. ФОТО, ВІДЕО
Село Нижчі Луб’янки Збаразького району тепер під надійним захистом місцевої пожежної команди, яка завжди буде на сторожі надзвичайних подій.
Працюватимуть із небезпечними викликами у пожежній станції, яку відкрив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, п’ятеро місцевих вогнеборців. Також голова ОДА передав рятувальникам всю необхідну для роботи амуніцію.
У приміщенні, яке тепер облаштували під пожежну станцію, колись розташовувалася котельня школи та сільської ради. Та коли вона втратила актуальність та ефективність її вдалося переобладнати. «З таких маленьких кроків твориться країна», – наголосив очільник краю під час урочистого відкриття.
За його словами, майбутнє села залежить не лише від господарки, а й від облаштування соціальної інфраструктури, розвитку послуг безпеки та створення робочих місць.
«Наше завдання полягає в тому, щоб зробити максимум для забезпечення добробуту та безпеки жителів сіл. Над цим і працюємо протягом останніх трьох років. За цей період, до слова, в області створили вже 27 місцевих пожежних станцій. Крім того, за три роки на посаді голови обласної адміністрації я об’їздив сотні сіл. В кожному випадку ми бачимо, як відкриваються нові підприємства, будуються нові школи, розвивається інфраструктура. Загалом вдалося реконструювати майже 500 об’єктів культури, освіти, медицини тощо. А це у свою чергу – покращення якості та комфорту життєдіяльності людей», – підкреслив голова ОДА.
Що ж стосується створення Нижчелуб’янської пожежної команди, то Степан Барна відзначив командну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування та спонсорів, які долучилися до реконструкції приміщення та посприяли наближенню послуг безпеки до громадян.
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