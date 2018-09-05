За тернопільських “піроманів” візьметься муніципальна поліція

05/09/2018 Розмір тексту:

У зв’язку із зверненнями тернополян про несанкціоноване спалювання опалого листя та іншої сухої рослинності мешканцями приватних секторів, а також прилеглих сіл та районів, управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради нагадує, що самовільне спалювання рослинних залишків не лише шкодить навколишньому середовищу, а також є адміністративним правопорушенням, що карається накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку ухвалення відповідного законопроекту, мінімальний штраф за спалювання листя в майбутньому може становити 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В осінній період громадськими інспекторами з охорони довкілля спільно з екологами здійснюються спеціальні перевірки на дотримання природоохоронного законодавства та виявлення фактів спалювання у межах міста Тернополя твердих побутових відходів, опалого листя, стерні та залишків сухої рослинності.

При виявленні паліїв сухого листя, на них будуть складені адміністративні протоколи за порушення природоохоронного законодавства та передано їх на розгляд в екологічну інспекцію.

Повідомляти про зазначені порушення тернополяни можуть в Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області (вул. Шашкевича, 3) та у муніципальну поліцію за телефоном +38 073 015 1481 (Viber).