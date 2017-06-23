За теревені по телефону у Тернополі оштрафували півтори сотні водіїв

23/06/2017 Розмір тексту:

З початку року інспектори патрульної поліції винесли 164 постанови водіям, які розмовляли по телефону під час руху.

Штраф за це чималий – 425 гривень, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

Управління патрульної поліції Тернополя наголошує, що використання засобів зв’язку під час руху відволікає водіїв. Відповідно через неуважність вони можуть спричинити ДТП. Тому закликаємо водіїв керувати транспортним засобом відповідально!