Уперше за 40 років перекрили дах та подбали про енергозбереження Ковалівської школи. ФОТО

Кошти вдалося виділити за сприяння народного депутат з цього округу Миколи Люшняка, а співпраця райдержадміністрації та дирекції закладу, дозволила їх продуктивно реалізувати.

– Відколи на посаду голови РДА прийшов Степан Бойко, ми відчули значне покращення у відношенні до освіти, до якості знань, до зміцнення матеріально-технічної бази. Це для нас дуже важливо. Серед найбільш болючих було питання покрівлі школи і в особистій розмові на святі Останнього дзвоника Степан Іванович запевнив, що з дахом питання буде вирішено. Він своє слово дотримав, – говорить директор школи Слюсарчин Марія Іллівна.

Ковалівська школа була відкрила у 1976 році, звели будівлю всього за 8 місяців. З того часу капітальних ремонтів не проводилося, відповідно, була потреба у заміні покрівлі. В кінці вересня минулого року приступили до заміни покрівлі, усього відремонтовано близько 1300 кв.м. В ході робіт з’ясувалося, що значна частина опорних конструкцій зігнила, тому і їх замінювали, аби нова покрівля прослужила довше. У міру надходження коштів здійснювалися роботи та було закуплено і встановлено троє вхідних дверей та 42 металопластикових вікна. Відтак, у Ковалівській школі, де сьогодні навчається 145 дітей, енергозберігаючі вікна встановлені у всіх приміщеннях, де постійно перебувають діти.

– Попередня влада нам постійно обіцяла багато, спільно з батьками ми ходили, збирали підписи, про те що нам потрібні кошти, давали пропозиції, але все залишилося тільки на папері. А на даний момент ми дуже задоволені тим, що зроблено у школі, – зазначає директор.

– Ця школа дійсно заслуговувала на ремонт і виділення коштів, її відвідують і діти з сусідніх сіл, вона має потенціал, аби приймати більшу кількість школярів. Звісно, завжди приємно працювати з такими керівниками, які дбають і переймаються життям, майбутнім закладу. Важливим фактом у цій справі стала і співпраця з нашим народним депутатом Миколою Люшняком, який сприяє розвитку нашого району, на потреби завжди відгукується і з вирішенням проблем допомагає, – наголошує голова Монастириської РДА Степан Бойко.