За сприяння Миколи Люшняка у школі двох Героїв Небесної Сотні на Бучаччині замінили майже півсотні вікон та десяток дверей

За ці кошти в освітньому закладі встановили 78 вікон та підвіконників, а також замінили 11 вхідних дверей. Наразі у школі навчається 155 учнів.

– Наша школа по-справжньому відчула підтримку з боку влади. Ми дуже вдячні народному депутату Миколі Володимировичу Люшняку за сприяння та розуміння. Завдяки йому ми замінили у школі багато вікон та усі вхідні двері. Сподіваємось, що наша співпраця продовжиться і надалі, адже завдяки Миколі Володимировичу наші діти відтепер навчатимуться в комфортних умовах, – зазначила директор Зубрецької школи Ковалівська Галина Михайлівна.

За словами нардепа, допомагати школі села Зубрець – обов’язок влади, адже тут навчались Герої Небесної Сотні Ігор Костенко та Василь Мойсей.

– Дуже важливо у наш час не забувати про сільські навчальні заклади й допомагати дітям здобувати освіту в нормальних умовах. На себе я беру зобов’язання, що скільки я буду депутатом, стільки ця школа буде отримувати допомогу кожного року. Прийде той час, коли ми встелимо тут бруківку, коли усі класи тут стануть ще кращими. Я думаю, що діти з цієї школи будуть справжніми українцями та патріотами своєї держави, – наголосив Микола Люшняк.